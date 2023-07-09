Решение Белого дома о передаче Украине кассетных боеприпасов раскритиковали американские политики: сенатор-демократ США Тим Кейн, члены Палаты представителей Барбара Ли и Пол Госар. Решение считают ошибочным и другие законодатели.

Кейн сказал в комментарии Fox News, что у него есть "некоторые реальные сомнения" по поводу передачи снарядов, потому что это может вдохновить другие страны на то, чтобы обойти международную конвенцию, запрещающую боеприпасы.

"Это может дать зеленый свет другим странам, чтобы они тоже сделали что-то подобное", — заявил он.

Барбара Ли и вовсе призвала администрацию Джо Байдена пересмотреть этот шаг.

"Кассетные бомбы никогда не должны использоваться. Это переходит черту", — отметила она в интервью CNN, предупредив, что США рискуют потерять свое "моральное лидерство".

А республиканец Госар заявил, что передача кассетных боеприпасов США Украине - очередной шаг к эскалации, демонстрирующий, что нынешняя администрация не желает мира.

Всего девятнадцать членов Палаты представителей считают, что США не могут одновременно заявлять о лидерстве в борьбе за права человека и отправлять на Украину оружие, "которое по самой задумке несет серьезные риски для гражданского населения".

Напомним, на днях президент США Байден, отвечая на вопрос о причинах поставок кассетных боеприпасов Украине, ответил: "У нас кончились боеприпасы" - то есть обычные снаряды.

Между тем в мире нарастает волна критики по поводу решения США. Так, его раскритиковали в Великобритании. Премьер Риши Сунак заявил, что Лондон "подписал конвенцию, которая запрещает производство или использование кассетных боеприпасов и препятствует их применению".

Также против передачи "кассет" Украине высказались Германия, Испания и Австрия.