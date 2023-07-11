В случае, если начнутся поставки США кассетных боеприпасов в Украину, россияне "будут вынуждены использовать аналогичные средства поражения против ВСУ".

Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"В случае поставки США кассетных боеприпасов в Украину российские Вооруженные силы будут вынуждены в качестве ответной меры использовать аналогичные средства поражения против ВСУ", - сказал глава оборонного ведомства.

По его словам, у российский войск на вооружении тоже есть кассетные бомбы, и "они гораздо эффективнее, чем американские, их номенклатура шире и разнообразнее".



Шойгу утверждает, что ранее Россия не использовала кассетные боеприпасы в войне против Украины.

В тоже время, Украина уже неоднократно заявляла об использовании РФ кассетных боеприпасов. В том числе и в городах.

В ведомстве Шойгу считают, что Вашингтон начал поставлять Украине кассетные боеприпасы, потому что запасы снарядов 155-го калибра подходят к концу.

Перед этим западные издания также писали, что США хотят передать Украине кассетные боеприпасы, чтобы перекрыть дефицит обычных снарядов.

Между тем Украина в письменной форме заверила США, что не будет использовать кассетные боеприпасы на территории РФ.