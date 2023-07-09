Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выступил за американские поставки кассетных боеприпасов Украине.

Об этом политик заявил в интервью телеканалу ZDF.

Правительство Германии "в нынешней ситуации не может стоять на пути США", сказал Штайнмайер

В то же время он назвал правильным, что этот тип боеприпасов в Германии запрещен и что правительство ФРГ официально выступило против таких поставок.

Президент ФРГ напомнил, что в 2008 году, будучи министром иностранных дел, он подписал в Осло Конвенцию по кассетным боеприпасам, поэтому "предвзят" в дебатах по данному вопросу.

Ранее депутат Бундестага Ральфа Штегнера раскритиковал решение США о поставке Украине кассетных боеприпасов. За это замглавы Министерства иностранных дел Украины Андрей Мельник послал депутата к черту.

Между тем в самих США решение Белого дома о передаче Украине кассетных боеприпасов воспринимают неоднозначно. Так, его раскритиковали американские политики: сенатор-демократ США Тим Кейн, члены Палаты представителей Барбара Ли и Пол Госар. Решение считают ошибочным и другие законодатели.