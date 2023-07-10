Украина в письменной форме заверила США, что не будет использовать кассетные боеприпасы на территории РФ.

Об этом заявил советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан, пишет "Голос Америки".

Эти поставки вызвали осуждение многих стран ЕС, а также ряда конгрессменов-демократов.

Байден заявил, что поставки нужны, потому что у США закончились обычные боеприпасы, которые они бы могли передать Украине. Американский лидер также добавил, что решение передать Украине кассетные боеприпасы далось ему очень трудно, но украинцам они нужны.

Напомним, что кассетные боеприпасы вошли в список новой военной помощи для Украины, о которой объявил Пентагон.

А министр обороны Алексей Резников объяснил, как ВСУ будут применять кассетные боеприпасы. Также он отметил, что "при реализации нашего неотъемлемого права на самооборону мы будем и впредь строго соблюдать все международные гуманитарные конвенции, подписанные и ратифицированные Украиной".

Война в Украине идет уже 502-й день. Мы следим за новостями и ключевыми событиями 10 июля 2023 года в своем онлайне.