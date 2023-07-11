Во вторник, 11 июля, в Украине идет 503-й день войны с Россией.

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11 июля

10.08 В Киевской области в результате ночных обстрелов пострадали 12 частных домов, у 6 квартир в многоэтажке выбило окна, сообщили в Нацполиции.

Люди не пострадали.

09.55 Сегодня начинается саммит НАТО, где будет принято заявление по Украине.

Но, как пишет с утра агентство Reuters, союзники пока ещё не договорились о конкретных формулировках.

Споры идут вокруг фразы о том, что "законное место Украины - в НАТО" и что она присоединится "когда позволят условия".

Такие формулировки обсуждаются, но пока не утверждены, говорят высокопоставленные дипломаты стран Альянса.

Некоторые восточные союзники Украины хотят, чтобы было включено слово "приглашение" или "пригласить".

По словам дипломатов, переговоры также сосредоточены на том, какие условия должна выполнить Украина для вступления в НАТО и как следует отслеживать ее прогресс.

09.40 Киллер мог отслеживать маршрут бывшего командира подлодки "Краснодар" Станислава Ржицкого по приложению для бега, сообщает российский паблик "База".

Ржицкий постоянно выкладывал в сеть свои забеги и почти всегда бегал по одному и тому же маршруту. Так что киллеру не составило труда спланировать убийство.

Также по данным издания, подозреваемый в убийстве попал на камеры наблюдения, и сотрудникам полиции по всему региону уже разослали его ориентировку.

Разыскивается мужчина средних лет в голубой кепке.

09.25 Зеленский на саммите НАТО в среду встретится с Байденом, подтвердили в Белом доме.

08.41 ГУР Минобороны Украины опубликовало новость об убийстве бывшего командира российской подлодки "Краснодар" Станислава Ржицкого.

На себя ответственность за это ведомство не берет. Но публикует подробности убийства.

"10 июля "подводник" совершал пробежку в краснодарском парке культуры и отдыха им. 30-летия победы. Около шести утра в него было произведено семь выстрелов из пистолета Макарова. В результате огнестрельных ранений Ржицкий скончался на месте.

Из-за обильного дождя в парке было безлюдно, так что нет свидетелей, которые могли бы сообщить детали или узнать нападающего", - пишет ГУР.

08.35 Два беспилотника ударили по зданию в одном из портов Одесской области, сообщили в ОК "Юг".

Из-за падения обломков произошло возгорание двух припортовых терминалов, в том числе зернового.

Сейчас пожар потушен, пострадавших нет.

Всего на юге Украины было сбито 22 дрона.

08.25 ФБР помогало СБУ блокировать в соцсетях аккаунты с "дезинформацией" и поддержкой России.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на отчет Юридического комитета Палаты представителей Конгресса.

При этом, как следует из отчета, украинская спецслужба включила в список аккаунтов к блокировке "даже проверенную русскоязычную учетную запись Государственного департамента США".

В докладе конгрессменов ФБР обвиняется в том, что она не проверяло должным образом учетные записи, которые СБУ пометила как распространяющие российскую дезинформацию.

Более того, некоторые из них на самом деле содержали критику России.

Данные на удаление ФБР передавало компаниям Meta (владеет Facebook) и Alphabet (владеет Google и YouTube).

ФБР, как утверждается, регулярно передавали списки от СБУ указанным компаниям, "которые распространяли информацию среди своих сотрудников, отвечающих за модерацию контента".

При этом периодически сами соцсети отказывались удалять контент, который явно не носит характера "российской дезинформации". Так произошло с русскоязычным аккаунтом Госдепа, который СБУ потребовала удалить. В Meta отказались это делать.

Также и Google был "завален различными запросами" на удаление контента после вторжения РФ в Украину.

"Основными источниками этих запросов на цензуру были правительство Украины, правительства других восточноевропейских стран, Европейский союз и Европейская комиссия", - говорится в отчете.

По мнению конгрессменов, выводы отчета свидетельствуют о "неконституционных неправомерных действиях ФБР", и утверждает, что эта деятельность "угрожает национальной безопасности".

08.19 Воздушные силы Украины заявляют, что этой ночью сбили 26 "Шахидов" из 28-ми.

Куда попали еще два беспилотника - не сообщается.

08.08 Ночью россияне выпустили полтора десятка снарядов по Днепропетровской области.

Из тяжелой артиллерии дважды ударили по Марганецкой громаде, один раз – по Никополю.

Обошлось без погибших и пострадавших.

08.01 Зам командира воинской части в Киеве жестоко избил солдата, заявил экс-нардеп Игорь Мосийчук.

По его данным, это произошло ещё в прошлом году. Офицер Игорь Калиновский нанес несколько ударов руками и ногами по солдату Яровенчуку.

Солдат имел ранения на передовой, а теперь после избиения вынужден лечиться и проходить реабилитацию.

Дело расследуется ГБР еще с октября, но Калиновский с тех пор не является даже подозреваемым, пишет Мосийчук и публикует видео избиения.

07.42 Одесские паблики ночью сообщали о прилетах "Шахедов"и о пожаре после них.

Официальной информации пока нет.

07.37 Угрозу БПЛА ночью фиксировали в Одесской, Николаевской, Кировоградской и Черкасской областях.

07.21 Последствия ночной атаки РФ в Киевской области.

По данным полиции области, обломки "Шахедов" были обнаружены в одном из населенных пунктов области. В результате падения были повреждены окна и хозяйственные постройки частного домовладения, возникло возгорание травы.

Обошлось без потерпевших. На месте работают экстренные службы и полиция.

07.05 Ночью Киев подвергся воздушной атаке. Предварительно, РФ выпустила иранские дроны с южного направления, вероятно, из Краснодарского края России.

Все обнаруженные воздушные цели, двигавшиеся в направлении Киева, были уничтожены силами ПВО.

