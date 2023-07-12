Кабинет министров Украины принял постановление, ограничивающее количество ВПЛ, получающих помощь от государства.

Об этом сообщается на правительственном портале.

С 1 августа выплаты перестанут платить тем, кто:

находятся за границей более 30 календарных дней подряд без обоснованных причин, подтверждаемых документально;

вернулись на прежнее место жительства;

отбывает наказание в местах лишения свободы или осужден за коллаборационизм.

С 1 сентября перестанут платить тем, кто:

приобрели новое транспортное средство (с года выпуска которого прошло менее 5 лет), кроме авто, приобретенных волонтерами и переданные на нужды обороны страны;

приобрели на сумму более 100 тысяч грн земельный участок, квартиру, здание (кроме жилья, полученного за счет государственного или местного бюджета);

имеют на депозитном банковском счету денежные средства в общей сумме более 100 тысяч грн;

приобрели иностранную валюту (кроме валюты, полученной от благотворительных организаций или приобретенной для оплаты медицинских, социальных, образовательных услуг), а также банковских металлов на общую сумму более 100 тысяч грн;

имеют в собственности жилье, расположенное на других территориях, чем те, где ведутся боевые действия или которые оккупированы, если такое жилье имеет площадь более 13,65 кв. м на одного члена семьи.

Напомним, Мининтеграции сообщило, что выделило 4 миллиарда гривен на выплаты временно перемещенным лицам.

Ранее мы сообщали, что принятый Радой законопроект сокращает выплаты раненным военным.