В Министерстве охраны здоровья Украины (МОЗ) разъяснили порядок получения электронных рецептов на лекарства для внутренне перемещенных лиц.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства на официальном сайте правительства.

В МОЗ информируют, что для получения электронного рецепта на лекарство не нужно заключать или иметь активную декларацию с семейным врачом, терапевтом или педиатром. То есть украинцы, которые изменили место своего проживания или потеряли связь со своим семейным врачом, могут получить е-рецепт у любого врача в медучреждении, доступном для них по месту нахождения.

"Однако при этом важно быть зарегистрированным в электронной системе здравоохранения. Это простая процедура, которую быстро может осуществить любой врач. Для этого во время визита к врачу вам необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (это может быть внутренний паспорт, удостоверение и т.п.), регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (ИНН), если таковой был присвоен, или документ об отказе от его присвоения, а для регистрации ребенка – свидетельство о рождении и документы, удостоверяющие личность законного представителя (отца или матери).

Если же, наоборот, ваш семейный врач переехал или сменил место работы – это также не препятствие для получения медицинской помощи и, в частности, рецепта на лекарства. Ведь в таком случае медицинское учреждение должно обеспечить непрерывность предоставления услуг первичной медицинской помощи для пациентов, то есть вы можете обратиться к другому врачу, даже если у вас не заключена с ним декларация", - сообщили в ведомстве.

Напомним, министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко подтвердил, что с 1 апреля отменяется действовавшее до этого разрешение на продажу лекарств без рецептов на время военного положения.

Ранее мы писали, что рецептурные лекарства без рецепта во время войны будут отпускаться только на территориях, где ведутся боевые действия.

Также "Страна" рассказывала, что в МОЗ Украины дали разъяснения о покупке лекарств для нужд фронта после вступления в силу норм о приобретении препаратов по электронным рецептам. Лекарственные препараты для украинских военных будут, как и раньше, продаваться без рецепта через соответствующих дистрибьюторов.