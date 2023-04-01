Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко подтвердил, что с 1 апреля отменяется ранее действующее разрешение на продажу лекарств без рецептов на время военного положения.

Об этом Ляшко сказал в эфире телемарафона.

Он объяснил, что в мае 2022 года приняли постановление об отпуске всех препаратов без рецепта в связи с войной. В августе ситуация стабилизировалась, и действие этого решения отменили. И с 1 апреля без рецептов можно продавать лекарства только в зоне боевых действий.

При этом, рецептурная группа препаратов не изменилась, ввели только е-рецепт для удобства, уточняет Ляшко. Таким образом, сейчас в Украине по рецепту продается около 60% лекарств, как и до войны, однако теперь рецепт можно получить и в электронном формате.

Напомним, сегодня глава Минздрава Виктор Ляшко опроверг слухи о том, что с 1 апреля лекарства будут отпускаться только по электронному рецепту.

Ранее мы писали, что перед введением е-рецепта киевляне массово скупали лекарства в аптеках. Наблюдались большие очереди.

Также "Страна" рассказывала, что с 1 ноября прошлого года по электронному рецепту начали отпускать наркотические (психотропные) лекарства, которые служат обезболивающим для пациентов с онкологическими заболеваниями, тяжелыми травмами, сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также средства для оказания паллиативной помощи.