Глава Минздрава Виктор Ляшко опроверг слухи о том, что с 1 апреля лекарства будут отпускаться только по электронному рецепту.

Об этом он написал в своем Фейсбуке.

По его словам, бумажный рецепт будет действовать аналогично и не отменяется как минимум до конца войны.

"На время переходного периода, который будет точно действовать по меньшей мере до конца военного положения, возможно использование обоих вариантов рецепта. Пациент может сам выбрать, по какому рецепту ему удобнее приобрести лекарства в аптеке – электронному или бумажному", - заявил Ляшко.

"По факту единственное изменение состоит в том, что раньше отпуск этого (рецептурного - Ред.) лекарства происходил по бумажному рецепту, а теперь будет использоваться и электронный, что гораздо удобнее для всех - и врача, и пациента, и фармацевта", - добавил министр.

Также вчера ходили слухи, что многие безрецептурные лекарства теперь будут продаваться по рецепту.

Именно поэтому вчера многие в аптеках бросились скупать "Нимесил" и другие препараты. Однако Ляшко ничего не говорил о том, что список рецептурных препаратов расширен.

Да и, по данным очевидцев, рецепты на них не вводились, и лекарства свободно продаются (хотя многие наименования и были скуплены вчера при ажиотаже).

Отметим, что приказ МОЗ от 4 марта 2022 года отменил на время военного положения требование рецепта для всех препаратов, кроме наркотических и содержащих сильные яды.

Позже та же формулировка вошла в постановление Кабмина от 7 мая №542. Это постановление на сайте Рады имеет статус действующего.

То есть, даже если перечень рецептурных препаратов и расширился (о чем достоверных данных пока нет), то их все равно можно продавать в аптеке без рецепта, пока идет война.

Напомним, накануне введения е-рецепта 31 марта киевляне массово скупали лекарства в аптеках, журналисты рассказывали об ажиотаже и больших очередях.

Ранее в КГГА рассказали, как с помощью е-рецепта купить лекарства с 1 апреля.