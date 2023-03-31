В пятницу, 31 марта, в аптеках Киева зафиксировали ажиотаж и большие очереди. Люди массово покупают лекарства, которые с завтрашнего дня будут отпускаться только по электронному рецепту.

Соответствующие фото и видео публикует "Страна".

По словам провизоров, опрошенных "Страной", среди лидеров продаж - популярное обезболивающее "Нимесил" и "Корвалол".

Напомним, в Украине с 1 апреля для всех рецептурных лекарственных препаратов вводится электронный рецепт. Опция запущена приказом Министерства охраны здоровья.

Е-рецепты будут обязательными, но если в медицинском учреждении нет электричества, врач будет выписывать только бумажный рецепт.

Параллельно существенно расширен список рецептурных лекарств. Причем туда включены популярнейшие препараты.

Также мы писали, что с 1 ноября прошлого года по электронному рецепту начали отпускать наркотические (психотропные) лекарства, которые служат обезболивающим для пациентов с онкологическими заболеваниями, тяжелыми травмами, сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также средства для оказания паллиативной помощи.

Ранее "Страна" подробно рассказывала о том, как будет работать новая система продаж лекарств.