В Украине с 1 апреля для всех рецептурных лекарственных препаратов вводится электронный рецепт. Опция запущена приказом МОЗ.

Е-рецепты будут обязательными, но если в медицинском учреждении нет электричества, врач будет выписывать только бумажный рецепт.

Параллельно существенно расширен список рецептурных лекарств. Причем, туда включены популярнейшие препараты. А именно:

Анальгин без рецепта можно будет купить до 10 таблеток. Упаковка на 100 таблеток и в ампулах — уже по рецепту;

Обезболивающее и противовоспалительное средство "Нимесил" и его аналоги — по рецепту;

Все кодеинсодержащие препараты и лекарства на основе сальбутамола, которые используют для ингаляции, переходят под рецепт;

Не отпустят без рецепта все гормональные препараты, в том числе гормональные контрацептивы и "экстренное" противозачаточное средство "Постинор";

Рецепт понадобится на мази и кремы, содержащие гормоны, в частности, "Момедерм". "Фенистил" сохранится в свободном доступе;

Противоаллергические препараты, такие как "Супрастин" в ампулах и "Дексаметазон", уйдут под рецепт;

Рецепт понадобится для мочегонных "Фуросемида" и "Диакарба";

Все популярные средства для понижения давления, такие как "Каптоприл", "Каптопресс", "Бисопролол", теперь будут продавать исключительно по рецепту.

Капли "Корвалол" и "Валокордин" без рецепта можно купить только в баночках по 50 мл, на объем больше попросят рецепт;

Лекарства для разжижения крови — "Магникор" или "Кардиомагнил" — сохранят в свободном доступе в только маленьких упаковках;

Рецептурным станет этиловый спирт. Без рецепта продадут только флакончик муравьиного спирта по 50 мл.

Напомним, что с 1 ноября по электронному рецепту начали отпускать наркотические (психотропные) лекарства, которые служат обезболивающим для пациентов с онкологическими заболеваниями, тяжелыми травмами, сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также средства для оказания паллиативной помощи.

А еще с августа только по рецепту в аптеках отпускают антибиотики.