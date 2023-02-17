Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации рекомендовал парламенту принять закон о легализации использования каннабиса в медицинских целях.

Об этом говорится на сайте парламента.

Также эту тему в своем телеграм-канале прокомментировал глава комитета Михаил Радуцкий.

"Речь идет исключительно о лекарственных средствах, изготовленных на основе каннабиса. Они используются для лечения людей, которые переживают хроническую боль, часто настолько сильную, что это доводит до депрессии, посттравматического стрессового расстройства и даже самоубийства", – написал он.

По словам Радуцкого, в законопроекте предусмотрено усиление функций контроля со стороны Нацполиции – она будет согласовывать выдачу лицензий на культивирование и использование растений, режим охраны участка, места хранения растения.

Также создается реестр медпрепаратов на основе каннабиса, на каждую партию и единицу товара будет нанесен уникальный штрих-код, врач сможет выписать такое лекарство исключительно по е-рецепту.

Ранее в Центре общественного здравоохранения при Минздраве Украины заявили, что каннабис - наркотик №1 в мире. Медики спрогнозировали, что показатель наркоманов в мире до 2030 года вырастет на 11% из-за демографических показателей. Соответствующий пост был опубликован в Facebook.

Также мы сообщали, что летом прошлого года Кабмин поддержал законопроект о легализации марихуаны "в медицинских и промышленных целях". Предыдущая попытка легализовать медицинскую коноплю провалилась год назад.