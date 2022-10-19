В Германии собираются разрешить жителям республики легально покупать до 20 грамм марихуаны в рамках политики по декриминализации употребления каннабиса. Об этом в среду сообщил портал RND.

Власти республики намерены разрешить реализацию "до 20 грамм марихуаны лицам старше 18 лет", но при этом концентрация психоактивного вещества тетрагидроканнабинол (ТГК) в подобной продукции "не должна превышать 15%", сообщает портал со ссылкой на проект документа Министерства здравоохранения Германии

Если приведенная информация верна, то сам вопрос декриминализации уже решён, осталось утрясти детали.

Планируется, что максимальное содержание ТГК будет ограничено до 10% для жителей ФРГ, возраст которых составляет менее 21 года, чтобы "предотвратить негативные изменения в мозге, вызванные употреблением марихуаны".

Правительство Германии также разрешит выращивать в домашних условиях "до двух растений" каннабиса.

Продажа марихуаны будет разрешена только в лицензированных магазинах и аптеках. География сбытовых точек будет ограничена, им нельзя будет располагаться вблизи школ, а также иных учреждений, работающих с детьми или подростками. Торговля каннабиноидами, произведенными синтетическим путем, будет запрещена.

Людям младше 18 лет употреблять марихуану запретят. В качестве наказания предусматривается конфискация каннабиса, а также принуждение к посещению курсов по борьбе с наркозависимостью.

Власти ФРГ также намерены оставить в силе запрет на рекламу продукции, содержащей марихуану, в том числе в магазинах и в интернете. Дизайн упаковок, в которых будет продаваться наркотик, должен быть нейтральным.

Легализация каннабиса в ФРГ предусмотрена коалиционным соглашением 2021 года. Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц в августе заявил о том, что никогда не употреблял марихуану, поэтому ему было сложно согласиться с подобной идеей во время коалиционных переговоров.

По его словам, употребление наркотиков имеет негативные последствия для здоровья, "есть люди, которые прокурили себе все мозги". Однако коалиционные партнеры наивно полагают, что легализация марихуаны позволит успешно бороться с черным рынком и будет способствовать надзору за качеством продаваемого наркотика.