В Германии планируют легализовать марихуану и продукты из конопли.

Об этом сообщает издание Handelsblatt со ссылкой на проект коалиционного соглашения Социал-демократической партии (СДПГ), "Зеленых" и Свободной демократической партии (СвДП).

"Мы вводим контролируемую продажу каннабиса взрослым для личного потребления в лицензированных магазинах", – говорится в проекте соглашения партий.

Продавать марихуану будет разрешено только для совершеннолетних лиц, без возможности получения товара по почте. Курение марихуаны, как и сигарет, будет запрещено в общественных местах. Для водителей транспортных средств предусмотрено ограничение на употребление марихуаны.

Аналогично налогу на табак, планируется введение налога на каннабис, который должен принести государству доход от одного до двух миллиардов евро в год. Это покроет затраты на лицензирование и контроль над торговлей марихуаной.

Партии намерены четыре года наблюдать за тем, как будет работать нововведение, а затем дать ему оценку.

В качестве аргумента за введение такой инициативы ее авторы приводят тот факт, что нелегальная продажа грозит повсеместным распространением некачественного продукта. По их мнению, легализация позволит "осушить" черный рынок.

Ранее "Страна" сообщала, что юридический комитет нижней палаты итальянского парламента одобрил законопроект, который легализует выращивание небольшого количества марихуаны в домашних условиях. Документ предполагает отмену уголовной ответственности за выращивание до четырех кустов марихуаны.

Также мы писали, что в Мексике нижняя палата парламента одобрила законопроект, разрешающий использование каннабиса в рекреационных целях. Согласно документу, совершеннолетним жителям страны разрешается хранить до 28 граммов марихуаны (сейчас можно 5 гр), а также выращивать до восьми растений для личного пользования.