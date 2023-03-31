С 1 апреля для покупки рецептурных препаратов добавляется цифровой инструмент - е-рецепт.

Министерство здравоохранения Украины пишет о 3 мифах о е-рецептах, которые начнут работать с завтрашнего дня.

1. Рецепт потребуется лишь на рецептурные лекарства, а не на все подряд. МОЗ не менял перечень и условия отпуска лекарств;

2. Лекарства по-прежнему можно будет купить как с бумажным, так и с электронным рецептом.

3. Если случится отключение света - врач выпишет бумажный рецепт, а аптека его примет.

Глава комитета Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий также уточнил, что получить е-рецепт можно без декларации с семейным врачом. Также пациент может обратиться к любому врачу по месту нахождения.

По его словам, рецептурные лекарства для военных волонтеры смогут закупать оптом без рецепта.

Лекарства для животных будут продаваться, как и раньше, по бумажному рецепту из ветклиники.

Ранее Киевская городская государственная администрация разъяснила, как можно будет купить лекарства с помощью электронного билета, который заработает с 1 апреля.

Подробно о том, как будет работать электронный рецепт, мы писали в отдельном материале.