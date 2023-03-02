Зимняя волна коронавируса в Украине закончится к середине марта текущего года.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Игорь Кузин в комментарии "Укринформу".

"Первая-вторая неделя марта – это будет завершение зимней волны коронавирусной инфекции. Прогностические показатели заболеваемости в конце марта должны быть на довольно низком уровне", - сказал он.

Кузин также добавил, что снижение заболеваемости ковидом произойдет до конца марта.

Напомним, в Украине распространяется новый штамм коронавируса "Кракен". Он передается от человека человеку быстрее "Омикрона", но течение болезни легче. Выявить коронавирус удалось благодаря секвенированию референс-лаборатории по диагностике ВИЧ/СПИДа, вирусных и особо опасных патогенов ЦОС.

Как сообщалось, новый штамм коронавируса "Кракен" обнаружен в шести областях Украины - в Закарпатской, Тернопольской, Сумской, Одесской, Львовской и Черкасской областях.

Эксперты считают, что он может вызвать новую волну пандемии.

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