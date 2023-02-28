По Украине постепенно распространяется новый вариант коронавируса Omicron XBB.1.5. Его обнаружили в Закарпатской, Одесской и Тернопольской областях. Ранее он был зафиксирован в Сумской области.

Об этом сообщает Минздрав.

Выявить коронавирус удалось благодаря секвенированию референс-лаборатории по диагностике ВИЧ/СПИДа, вирусных и особо опасных патогенов ЦОС.

Напомним, что в январе новый подвид коронавируса ХВВ.1.5 быстрыми темпами распространялся в мире и вышел на второе место после оригинального подтипа "Омикрон".

По последним данным, на субвариант XBB.1.5 приходится 85% новых случаев заражения COVID-19 в США.

Ученые полагают, что XBB.1.5 является очень заразным, но не приводит к более тяжелому течению заболевания.

Впервые ХВВ.1.5 был зафиксирован в октябре 2022 года в США. По данным ВОЗ, этот штамм коронавируса уже был обнаружен в более чем 30 странах и угрожает новой волной пандемии.

Отметим, что в Украине разрешили бустерную COVID-прививку всем желающим. Ранее бустерную дозу получить во второй раз могли только украинцы, входящие в группы риска. Вакцинация осуществляется не ранее, чем через 4 месяца после получения первой бустерной прививки.