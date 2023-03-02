Новый штамм коронавируса "Кракен" обнаружен в шести областях Украины - в Закарпатской, Тернопольской, Сумской, Одесской, Львовской и Черкасской областях.

Об этом сообщил глава комитета Рады по вопросам здоровья Михаил Радуцкий.

"В настоящее время Минздрав не прогнозирует значительного увеличения количества больных из-за нового подвида штамма "омикрон". Последние статистические данные фиксируют незначительный рост новых подтвержденных случаев. В общей сложности с 17 по 23 февраля выявлено почти 10 тыс. подтвержденных случаев, госпитализированы 2,9 тыс. пациентов", - сообщил Радуцкий.

"Кракен" передается от человека человеку быстрее "Омикрона", но течение болезни легче. Выявить коронавирус удалось благодаря секвенированию референс-лаборатории по диагностике ВИЧ/СПИДа, вирусных и особо опасных патогенов ЦОС.

Напомним,в январе новый подвид коронавируса ХВВ.1.5 быстрыми темпами распространялся в мире и вышел на второе место после оригинального подтипа "Омикрон".

Эксперты считают, что он может вызвать новую волну пандемии.

Отметим, что в Украине разрешили бустерную COVID-прививку всем желающим. Ранее бустерную дозу получить во второй раз могли только украинцы, входящие в группы риска. Вакцинация осуществляется не ранее, чем через 4 месяца после получения первой бустерной прививки.