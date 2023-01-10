Минздрав планирует в пилотном режиме внедрить обмен данными с клиниками Польши
Министерство здравоохранения планирует запустить пилотный проект обмена медицинскими данными с клиниками Польши.
Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".
"Мы контактируем с нашими коллегами из Польши, чтобы в пилотном режиме внедрить обмен медицинскими данными между двумя странами", - сказала Карчевич.
По ее словам, благодаря такому обмену украинцы, которые находятся в Польше, смогут иметь доступ к своей электронной медицинской карте. Такая же возможность будет и у граждан Польши в Украине.
При этом сроков реализации проекта Карчевич не уточнила.
Помимо этого замминистра сообщила, что Минздрав в настоящее время разрабатывает электронные решения по реабилитации и решения, которые касаются донорства крови.
"Это требования времени и актуальные проекты", - подчеркнула Карчевич.
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