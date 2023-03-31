Киевская городская государственная администрация разъяснила, как можно будет купить лекарства с помощью электронного билета, который заработает с 1 апреля.

Об этом КГГА сообщает в телеграм-канале.

Для оформления рецепта пациент должен быть обязательно зарегистрирован в электронной системе здравоохранения.

Е-рецепт распространяется на все зарегистрированные в Украине лекарственные средства, подлежащие отпуску по рецепту врача.

Выписывать рецепт могут врачи всех специальностей государственных, коммунальных или частных клиник или врач-ФЛП, независимо от наличия декларации.

Задача врача - сформировать электронное назначение с указанием вещества, дозироки, продолжительности курса и инструкции к приему.

Электронные рецепты хранятся в смартфоне пациента.

"В случае отсутствия такого гаджета врач сможет сделать назначение на бумажном рецептурном бланке. Также врач выпишет бумажный рецепт при отсутствии света или связи в медицинском заведении", - сообщили в КГГА.

Напомним, подробно о том, как будет работать электронный рецепт, мы писали в отдельном материале.

Также напомним, что с 1 ноября 2022 года по электронному рецепту начали отпускать наркотические (психотропные) лекарства.