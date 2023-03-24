В Министерстве охраны здоровья (МОЗ) Украины рассказали о нормах ежедневного употребления сахара и к чему может привести его переизбыток в рационе.

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ в Telegram и приводит соответствующую инфографику.

Большое количество сахара в рационе означает повышение количества потребленных калорий. Если человек потребляет больше, чем тратит – возрастает риск увеличения веса, что позже может привести к таким последствиям:

ожирение;

сердечно-сосудистые заболевания;

диабета второго типа.

Медики рекомендуют употреблять взрослым людям не более 10 чайных ложек сахара в день.

В МОЗ отмечают, что детям рекомендовано употреблять менее 25 гр сахара в день.

Кроме того, медики приводят инфографику о том, сколько сахара содержится в некоторых продуктах и призывают читать этикетки с составом перед их покупкой.

"Чтобы жить здоровее и дольше, стоит обратить внимание на свой рацион, в частности на напитки, которые вы потребляете, а также количество сахара в них", - добавили в ведомстве.

Ранее мы писали, что медики сообщили украинцам, как уменьшить употребление сахара и чем его заменить.

Также "Страна" информировала, что медики рассказали украинцам, как правильно питаться, чтобы избежать сахарного диабета.