Медики рассказали украинцам о ежедневной норме потребления сахара и к чему ведет его переизбыток. Инфографика
В Министерстве охраны здоровья (МОЗ) Украины рассказали о нормах ежедневного употребления сахара и к чему может привести его переизбыток в рационе.
Об этом сообщает пресс-служба МОЗ в Telegram и приводит соответствующую инфографику.
Большое количество сахара в рационе означает повышение количества потребленных калорий. Если человек потребляет больше, чем тратит – возрастает риск увеличения веса, что позже может привести к таким последствиям:
- ожирение;
- сердечно-сосудистые заболевания;
- диабета второго типа.
Медики рекомендуют употреблять взрослым людям не более 10 чайных ложек сахара в день.
В МОЗ отмечают, что детям рекомендовано употреблять менее 25 гр сахара в день.
Кроме того, медики приводят инфографику о том, сколько сахара содержится в некоторых продуктах и призывают читать этикетки с составом перед их покупкой.
"Чтобы жить здоровее и дольше, стоит обратить внимание на свой рацион, в частности на напитки, которые вы потребляете, а также количество сахара в них", - добавили в ведомстве.
Ранее мы писали, что медики сообщили украинцам, как уменьшить употребление сахара и чем его заменить.
Также "Страна" информировала, что медики рассказали украинцам, как правильно питаться, чтобы избежать сахарного диабета.