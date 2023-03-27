Для сохранения здоровья необходимо наладить режим сна. Фото: realist.online

В Министерстве охраны здоровья (МОЗ) Украины рассказали, чем опасна бессонница и какие продукты способствуют нормализации сна.

Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.

"По статистике от бессонницы страдает более 10% населения развитых стран, а у каждого второго взрослого наблюдается один или несколько симптомов расстройства сна. Если бы у нас была украинская статистика, то, наверное, она была бы намного хуже. После 24 февраля 2022 года, пожалуй, только 10% украинцев могут похвастаться отсутствием тех или иных нарушений сна. Сон является одним из важнейших аспектов повседневной жизни и самой главной составляющей полноценного отдыха. Хороший ночной сон дает телу время и возможность восстановиться. К сожалению, многие люди пренебрегают сном ради работы, любимого сериала или просмотра ленты социальных сетей. Не следует воспринимать недосыпание легкомысленно", - говорится в сообщении.

Медики поясняют, что во время сна в теле происходит восстановление поврежденных клеток. Если не произойдет полноценная регенерация, организм становится более уязвимым. Хронический недостаток сна может вызвать проблемы с иммунитетом и памятью, повышение уровня стресса и даже ожирение.

Одним из худших последствий недосыпания является сильная воспалительная реакция, которая является способом организма бороться с проблемами. Без качественного отдыха иммунные клетки начинают повреждать здоровые, повышая риск заболеваний сердца и сосудов, диабета и артрита.

Исследования свидетельствуют и о связи между плохим сном и преждевременным старением клеток.

Чем опасна бессонница

Кроме того, президент Ассоциации диетологов Украины, консультант по общественному здоровью Минздрава Украины Олег Швец рассказал о продуктах, которые позволят сделать сон более спокойным.

По его словам, еда с высоким содержанием клетчатки и низким составом жиров и простых углеводов способствует глубокому сну, который оздоравливает организм.

Какие продукты позитивно влияют на сон

Какие продукты позитивно влияют на сон

Какие продукты позитивно влияют на сон

Чем опасна бессонница

Ранее мы писали, что медики объяснили украинцам, как бороться с бессонницей и наладить режим сна во время войны.

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