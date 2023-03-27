В Министерстве охраны здоровья (МОЗ) Украины рассказали, чем опасна бессонница и какие продукты способствуют нормализации сна.

Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.

"По статистике от бессонницы страдает более 10% населения развитых стран, а у каждого второго взрослого наблюдается один или несколько симптомов расстройства сна. Если бы у нас была украинская статистика, то, наверное, она была бы намного хуже. После 24 февраля 2022 года, пожалуй, только 10% украинцев могут похвастаться отсутствием тех или иных нарушений сна. Сон является одним из важнейших аспектов повседневной жизни и самой главной составляющей полноценного отдыха. Хороший ночной сон дает телу время и возможность восстановиться. К сожалению, многие люди пренебрегают сном ради работы, любимого сериала или просмотра ленты социальных сетей. Не следует воспринимать недосыпание легкомысленно", - говорится в сообщении.

Медики поясняют, что во время сна в теле происходит восстановление поврежденных клеток. Если не произойдет полноценная регенерация, организм становится более уязвимым. Хронический недостаток сна может вызвать проблемы с иммунитетом и памятью, повышение уровня стресса и даже ожирение.

Одним из худших последствий недосыпания является сильная воспалительная реакция, которая является способом организма бороться с проблемами. Без качественного отдыха иммунные клетки начинают повреждать здоровые, повышая риск заболеваний сердца и сосудов, диабета и артрита.

Исследования свидетельствуют и о связи между плохим сном и преждевременным старением клеток.

Кроме того, президент Ассоциации диетологов Украины, консультант по общественному здоровью Минздрава Украины Олег Швец рассказал о продуктах, которые позволят сделать сон более спокойным.

По его словам, еда с высоким содержанием клетчатки и низким составом жиров и простых углеводов способствует глубокому сну, который оздоравливает организм.

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