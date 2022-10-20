В последнее время затяжные тревоги все чаще не дают полноценно высыпаться. А здоровый сон важен, в первую очередь, для поддержания нормальной работы и тонуса организма.

Центр общественного здоровья Украины рассказывает в Фейсбуке, что делает сон здоровым, ссылаясь на биолога и соавтора книги "Когда я наконец высплюсь" Ольгу Маслову.

"Здоровый сон - достаточный по количеству и удовлетворительный по качеству, то есть по тому, как вы себя чувствуете после. Самое главное мерило – ваше самочувствие", – отмечает биолог.

В классическом определении оптимальная продолжительность сна составляет ориентировочно 7-9 часов. Но стоит учитывать то, что для разных людей продолжительность сна разная. Она зависит как от индивидуальных особенностей, так и от внешних факторов, таких как смены сезонов в течение года.

Регулярные воздушные тревоги, которые зачастую звучат ночью, - большое испытание для организма. Дело в том, что режим освещения, к которому мы привыкли, связан со многими клеточными процессами. Холодный яркий свет утром, тусклый и теплый вечером, полное отсутствие света ночью - три простых условия, поддерживающие нормальную работу организма в комплексе с другими внешними факторами. Мерцание лампочки в бомбоубежище, прерывистый сон, яркий свет ночью, когда мы тревожно собираем самое важное с собой и быстро направляемся к укрытию - все это нарушает привычный режим. Для того чтобы минимизировать влияние этих незапланированных событий на ментальное и физическое здоровье, следует соблюдать ряд правил.

Ночь = тьма . Чувствительные клетки сетчатки глаза воспринимают свет и передают информацию в мозг, даже когда глаза закрыты. Это означает, что вывеска круглосуточного магазина напротив вашего окна также нарушает ваши циркадные ритмы. Если вы спите в бомбоубежище, по возможности наденьте маску для сна. Также достаточно будет приложить к глазам шарфик или что-нибудь другое, чтобы они были механически закрыты во время ночного сна.

. Чувствительные клетки сетчатки глаза воспринимают свет и передают информацию в мозг, даже когда глаза закрыты. Это означает, что вывеска круглосуточного магазина напротив вашего окна также нарушает ваши циркадные ритмы. Если вы спите в бомбоубежище, по возможности наденьте маску для сна. Также достаточно будет приложить к глазам шарфик или что-нибудь другое, чтобы они были механически закрыты во время ночного сна. Подготовьтесь к неожиданностям . К вечеру подготовьте в одном месте все, что может понадобиться во время воздушной тревоги: теплую одежду, воду и т.д. Так вы минимизируете освещение посреди ночи. Стоит иметь под рукой и тусклый ночник, который станет заменой яркому фонарю.

. К вечеру подготовьте в одном месте все, что может понадобиться во время воздушной тревоги: теплую одежду, воду и т.д. Так вы минимизируете освещение посреди ночи. Стоит иметь под рукой и тусклый ночник, который станет заменой яркому фонарю. У гаджетов тоже есть режим . После восьми часов вечера переключайте гаджеты в желтый ночной режим. Это не заблокирует весь яркий свет от экрана, но снизит его интенсивность. Вы сможете ответить на важное сообщение, но в то же время будете меньше залипать в ленте.

. После восьми часов вечера переключайте гаджеты в желтый ночной режим. Это не заблокирует весь яркий свет от экрана, но снизит его интенсивность. Вы сможете ответить на важное сообщение, но в то же время будете меньше залипать в ленте. Комфорт и рутина – это важно . Во время войны мы часто пренебрегаем комфортом, ведь это кажется неоправданной роскошью, когда в небе свистят ракеты. Но стоит понимать, что комфорт – это не блажь, а залог ощущения безопасности. По возможности берите с собой в укрытие привычные атрибуты: подушку, одеяло, ночной крем, игрушки, если вы с детьми. Это позволит создать небольшое, но свое пространство. А это важно для нормального самочувствия.

. Во время войны мы часто пренебрегаем комфортом, ведь это кажется неоправданной роскошью, когда в небе свистят ракеты. Но стоит понимать, что комфорт – это не блажь, а залог ощущения безопасности. По возможности берите с собой в укрытие привычные атрибуты: подушку, одеяло, ночной крем, игрушки, если вы с детьми. Это позволит создать небольшое, но свое пространство. А это важно для нормального самочувствия. Спим, когда можем. В зонах активных боевых действий и в случае чрезвычайных ситуаций лучше недоспать и уйти в укрытие, а затем доспать днем.

В зонах активных боевых действий и в случае чрезвычайных ситуаций лучше недоспать и уйти в укрытие, а затем доспать днем. Лучше меньше, но качественно . Если вы живете не сами, применяйте посменное чередование сна. Это не идеальный вариант, однако лучше, чем много бодрствовать.

. Если вы живете не сами, применяйте посменное чередование сна. Это не идеальный вариант, однако лучше, чем много бодрствовать. Качественный сон - спокойный. Вы в безопасности, но не можете спать из-за тревоги? Попытайтесь медитировать, протестируйте специальные дыхательные практики (например, попытайтесь сконцентрироваться на каждом вдохе и выдохе). Это позволит перетянуть внимание от стрессовых мыслей к простым вещам. Если такие техники не помогают, проконсультируйтесь с врачом и психологом по поводу целесообразности приема успокоительных.

Иметь качественный сон во время войны звучит как нечто утопическое. Но можно сделать сон здоровее, если соблюдать эти правила.

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