В сентябре 2022 года в Украине зарегистрировали 1467 случаев туберкулеза, из которых 1 119 новых случаев заболевания и 268 пациентов с рецидивом.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья при Министерстве здравоохранения Украины на своей официальной странице на Фейсбук.

Врачи также пишут, что из общего числа зарегистрированных пациентов с туберкулезом 23 пациента возобновили лечение после перерыва; 36 пациентов начали повторное лечение после неудачного лечения.

Также выявлено 16 других случаев и по 5 пациентов с неизвестной историей предварительного лечения, а также с сопутствующим диагнозом COVID-19.

В сентябре 2022 года от туберкулеза лечились 12 388 человек.

Украинцы могут получить безвозмездную медпомощь при туберкулезе в любом заведении, которое продолжает работать. Минздрав опубликовал маршрут пациента в условиях военного времени для получения медицинской помощи при туберкулезе. При этом врачи напоминают, что людям с туберкулезом важно не прерывать прием препаратов.

Как писала "Страна", в сентябре этого года в Украине официально зарегистрировано 1208 новых случаев ВИЧ-инфекции, у 229 пациентов диагностирован СПИД, при этом 103 человека умерли от СПИДа.

Ранее медики объяснили украинцам, как сменить номер телефона в декларации с семейным врачом.