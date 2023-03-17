Минздрав публикует инфографику, в которой рассказывает украинцам, как правильно действовать в случае эпилептического приступа.

Эпилепсия — это хроническое расстройство мозговой деятельности, для которого характерны повторяющиеся приступы. Чаще всего они проявляются в виде неконтролируемых спазмов разной интенсивности. Иногда — потери сознания.

Большинство приступов длится не более двух минут. Все это время нужно оставаться рядом с человеком и наблюдать за его состоянием.

Алгоритм действий следующий:

Переверните человека на бок; Ослабьте тугую одежду; Подложите что-нибудь мягкое под голову; Не ложите ничего в рот потерпевшего; Дайте приступу пройти самому; Если состояние не улучшается в течение 5 минут, звоните 103.

Ранее медики объяснили украинцам, как оказать первую помощь при термических ожогах. Для снятия боли любого типа и интенсивности можно давать обезболивающие средства, такие как ибупрофен или парацетамол. А пораженную зону нужно охладить холодной водой или холодным компрессом для уменьшения боли, но нельзя наносить лед.