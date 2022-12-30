Медики объяснили украинцам, как оказать первую помощь при термических ожогах
В Центре общественного здоровья (ЦОЗ) при Министерстве охраны здоровья Украины рассказали, как оказать первую помощь при термических ожогах.
Рекомендации опубликованы в Facebook.
При термических ожогах - повреждениях кожи от контакта с огнем, горячим паром, жидкостью, кипятком, раскаленным предметом, необходимо придерживаться следующим шагам:
- Остановить контакт с источником ожога, т.е. снять горячую или обгоревшую одежду. Снять ювелирные изделия, плотные предметы, которые находятся в районе ожогов, но не трогать вещи, которые прилипли к пораженной коже. Нужно разрезать одежду вокруг и оставить ожог невредимым.
- Охладить пораженную зону холодной водой или холодным компрессом для уменьшения боли, но нельзя наносить лед. Охлаждение эффективно, если оно длится до 20 минут в течение первых 3 часов после воздействия. Не пострадавшие районы нужно оставить сухими и теплыми. Не допускается охлаждение, если температура тела снизилась до 35 градусов.
- Если у вас в аптеке есть противоожоговый бинт, лучше его использовать. Если его нет, приложить к месту ожога сухой стерильный марлевый бинт или кусок чистой ткани. Это поможет защитить место удара. Не наносите мазь, масло или спрей на поврежденную область.
- Нужно также давать пострадавшему пить воду, чтобы снизить интоксикацию и избежать обезвоживания.
Медики рассказали, что для снятия боли любого типа и интенсивности можно давать обезболивающие средства, такие как ибупрофен или парацетамол.
"Вызывайте 103 при поверхностном ожоге 10% и более у взрослого, 5% у ребенка или если вызвана травма, связанная с ожогом. Также необходимо немедленно обратиться к экстренной медицинской помощи при ожогах дыхательных путей и глаз", - резюмировали в ЦОЗ.
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