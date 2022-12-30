В Центре общественного здоровья (ЦОЗ) при Министерстве охраны здоровья Украины рассказали, как оказать первую помощь при термических ожогах.

Рекомендации опубликованы в Facebook.

При термических ожогах - повреждениях кожи от контакта с огнем, горячим паром, жидкостью, кипятком, раскаленным предметом, необходимо придерживаться следующим шагам:

Остановить контакт с источником ожога, т.е. снять горячую или обгоревшую одежду. Снять ювелирные изделия, плотные предметы, которые находятся в районе ожогов, но не трогать вещи, которые прилипли к пораженной коже. Нужно разрезать одежду вокруг и оставить ожог невредимым.

Охладить пораженную зону холодной водой или холодным компрессом для уменьшения боли, но нельзя наносить лед. Охлаждение эффективно, если оно длится до 20 минут в течение первых 3 часов после воздействия. Не пострадавшие районы нужно оставить сухими и теплыми. Не допускается охлаждение, если температура тела снизилась до 35 градусов.

Если у вас в аптеке есть противоожоговый бинт, лучше его использовать. Если его нет, приложить к месту ожога сухой стерильный марлевый бинт или кусок чистой ткани. Это поможет защитить место удара. Не наносите мазь, масло или спрей на поврежденную область.

Нужно также давать пострадавшему пить воду, чтобы снизить интоксикацию и избежать обезвоживания.

Медики рассказали, что для снятия боли любого типа и интенсивности можно давать обезболивающие средства, такие как ибупрофен или парацетамол.

"Вызывайте 103 при поверхностном ожоге 10% и более у взрослого, 5% у ребенка или если вызвана травма, связанная с ожогом. Также необходимо немедленно обратиться к экстренной медицинской помощи при ожогах дыхательных путей и глаз", - резюмировали в ЦОЗ.

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