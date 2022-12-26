Витамин D можно получать от прогулок на солнце, а также из продуктов питания. Фото: pexels

В Центре общественного здоровья (ЦОЗ) рассказали украинцам, нужно ли зимой принимать витамин D, который часто еще часто называют "витамином солнца".

Рекомендации ЦОЗ опубликовал на Фейсбуке. 

Зимой из-за недостаточного количества часов дневного света и холодов наш организм сталкивается с понижением уровня витамина D, однако єто вещество необходимо для человеческого здоровья.  

Витамин D помогает организму усваивать кальций и фосфаты из нашего рациона. Эти минералы важны для здоровья костей, зубов и мышц.

Недостаток витамина D порождает угрозу появления остеопороза (болезнь, которая делает наши кости тоньше и слабее, нарушая их функционал), а также развитие рахита - у детей и у взрослых - остеомаляции.

"Нам нужен витамин D, чтобы наши мышцы двигались, а наши нервы передавали сообщения между нашим мозгом и телом. Наша иммунная система нуждается в витамине D для борьбы с нашествием бактерий и вирусов", - пишут эксперты. 

Как правило, чтобы человек получил свою дозу витамина D достаточно просто находиться на солнце и употреблять продукты, содержащие витамин D. Поэтому, несмотря на зимнюю погоду, медики рекомендуют находиться на улице хотя бы по 15-20 минут днем.

Также стоит пересмотреть свой рацион питания, и включить в него следующие продукты:

  • жирная рыба - скумбрия, тунец, форель, лосось;
  • Молочные продукты - сливочное масло, сыр твердый, домашний сыр, йогурт, сыворотка, цельное молоко;
  • Говяжья печень;
  • Яичные желтки.

Однако, существуют люди, которым недостаточно изменения рацион питания. Среди таких людей: 

  • малыши;
  • люди пожилого возраста, особенно если они не выходят из дома;
  • люди с ожирением (высокий индекс массы тела);
  • люди с несбалансированным питанием, например, веганы;
  • людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и печени.

"Если вы в зоне риска, обратитесь к семейному врачу по поводу анализа на витамин D в крови. При необходимости врач может назначить витамин D в качестве пищевой добавки", - рекомендуют врачи. 

Ранее в ЦОЗ дали рекомендации, как сохранить продукты питания во время отключений электричества

А также сообщали, что можно и что нельзя делать при переохлаждении организма зимой.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.