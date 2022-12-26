В Центре общественного здоровья (ЦОЗ) рассказали украинцам, нужно ли зимой принимать витамин D, который часто еще часто называют "витамином солнца".

Рекомендации ЦОЗ опубликовал на Фейсбуке.

Зимой из-за недостаточного количества часов дневного света и холодов наш организм сталкивается с понижением уровня витамина D, однако єто вещество необходимо для человеческого здоровья.

Витамин D помогает организму усваивать кальций и фосфаты из нашего рациона. Эти минералы важны для здоровья костей, зубов и мышц.

Недостаток витамина D порождает угрозу появления остеопороза (болезнь, которая делает наши кости тоньше и слабее, нарушая их функционал), а также развитие рахита - у детей и у взрослых - остеомаляции.

"Нам нужен витамин D, чтобы наши мышцы двигались, а наши нервы передавали сообщения между нашим мозгом и телом. Наша иммунная система нуждается в витамине D для борьбы с нашествием бактерий и вирусов", - пишут эксперты.

Как правило, чтобы человек получил свою дозу витамина D достаточно просто находиться на солнце и употреблять продукты, содержащие витамин D. Поэтому, несмотря на зимнюю погоду, медики рекомендуют находиться на улице хотя бы по 15-20 минут днем.

Также стоит пересмотреть свой рацион питания, и включить в него следующие продукты:

жирная рыба - скумбрия, тунец, форель, лосось;

Молочные продукты - сливочное масло, сыр твердый, домашний сыр, йогурт, сыворотка, цельное молоко;

Говяжья печень;

Яичные желтки.

Однако, существуют люди, которым недостаточно изменения рацион питания. Среди таких людей:

малыши;

люди пожилого возраста, особенно если они не выходят из дома;

люди с ожирением (высокий индекс массы тела);

люди с несбалансированным питанием, например, веганы;

людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и печени.

"Если вы в зоне риска, обратитесь к семейному врачу по поводу анализа на витамин D в крови. При необходимости врач может назначить витамин D в качестве пищевой добавки", - рекомендуют врачи.

Ранее в ЦОЗ дали рекомендации, как сохранить продукты питания во время отключений электричества.

А также сообщали, что можно и что нельзя делать при переохлаждении организма зимой.