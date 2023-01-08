Министерство здравоохранения Украины рассказало о четырех упражнениях, которые помогут ребенку справиться со стрессом и напряжением.

"Антистресс-упражнения являются простыми, впрочем эффективными, и работают так, чтобы помочь телу справиться со стрессом на уровне мышечной памяти. Кроме того, они помогают сбалансировать психоэмоциональное состояние", - говорят в Минздраве.

В ведомстве приводят несколько примеров упражнений-антистресс, которые рекомендует врач-психотерапевт Сергей Мищук.

"Попробуйте выполнять эти упражнения сами и вместе с детьми. Они помогут восстановить психологический баланс и преодолеть тревожные ощущения", - отмечают в Минздраве.

Ранее медики объяснили украинцам, как по коже определить влияние стресса на организм. Как объясняет сертифицированный дерматолог Кейра Барр, мозг и кожа человека тесно связаны и активно "общаются" друг с другом.

Кроме того, в Украине провели масштабное исследование психологического состояния украинцев во время войны, а также их готовности обращаться за помощью к специалистам. Медики опубликовали статистику нуждающихся в психологической помощи во время войны