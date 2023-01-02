В Министерстве охраны здоровья (МОЗ) Украины рассказали, как уменьшить количество сахара в рационе детей и взрослых и чем его заменить.

Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.

"Сахар – источник энергии, но его чрезмерное потребление нарушает энергетический баланс и приводит к проблемам со здоровьем уже в детском возрасте: ожирение, сердечно-сосудистые болезни, сахарный диабет, кариес. ВОЗ рекомендует ограничить потребление сахара на протяжении всей жизни, а детям до 2 лет вообще не рекомендуется употреблять добавленный сахар. 25 г или 5 ч. л. без горки – именно такая суточная норма сахара для детей по рекомендации Всемирной организации здравоохранения", - говорится в сообщении.

Медики дали ряд советов, как уменьшить количество сахара в рационе:

Приучайте детей пить воду, а не сладкие напитки. В питьевую воду можно добавлять лимон, ягоды или листья мяты. Компоты и взвары имеют прекрасный вкус и без сахара.

Готовя дома, кладите в блюда меньше сахара, чем предлагается в рецепте, или замените сахар фруктами, например, бананами или финиками.

Вместо мороженого попробуйте заморозить домашний йогурт без сахара или сливки, взбитые в блендере с бананом или другими фруктами и ягодами.

Ограничьте потребление конфет, шоколада, пирожных. Замените их фруктами. Мед и сухофрукты лучше ограничить до двух порций в день (одна порция составляет 15 г). Натуральные фруктовые соки лучше разводить водой, а количество порций не должно превышать 2-3 в неделю.

Проверяйте этикетки на продуктах – сахар добавляют не только в сладости, но и в соусы, полуфабрикаты. Выбирайте продукты с меньшим содержанием сахара.

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