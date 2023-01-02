Украинцы отметили Новый год, однако впереди еще Рождество с праздничными застольями. Они могут закончиться перееданием, когда, несмотря на ощущение сытости, продолжаешь есть дальше.

Центр общественного здоровья Минздрава Украины объяснил, как этого избежать в затяжные праздники.

При составлении меню для праздничного стола соблюдайте принцип тарелки здорового питания.

Выбирайте для приготовления основного блюда мясо птицы или телятину. Помните: белое мясо полезнее красного.

Если вы решили приготовить рыбу, выберите морскую. Рыбные блюда рекомендуется есть 2-3 раза в неделю. Хороший выбор — это судак, минтай, хек, лосось, несоленая сельдь.

Найдите место в меню для овощей и бобовых, ведь рекомендуется употреблять не менее 300 г овощей в сутки. Салат с капустой, огурцами или листьями салата может дополнить основные блюда.

Для гарнира выберите цельнозерновые каши: гречку, нешлифованный рис и т.п., а когда готовите пасту, используйте твердые сорта пшеницы.

Ограничивайте потребление обработанных продуктов с большим содержанием жира, соли и сахара (соусов, копченых продуктов, колбас, блюд быстрого питания) - они могут стимулировать переедание.

Замените соль специями. Используйте розмарин, ромашку или кориандр. В зависимости от блюда можно выбрать такой вариант, который наиболее подходит именно для него.

Переедание может привести к ощущению усталости, сонливости, дискомфорту или изжоге. Не есть целый день, а потом потреблять большие порции разных блюд за один раз – плохая идея. Лучше есть в течение дня или делать здоровые перекусы перед празднованием.

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