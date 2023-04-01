В телеграмм-каналах начала распространяться информация о том, что на время военного положения в Украине разрешили отпускать рецептурные лекарства без рецепта за исключением наркотических и психотропных препаратов.

На самом деле, 17.03.2023 Кабмин своим постановлением №236 утвердил порядок, по которому с 1 апреля отпуск лекарств без рецептов (за исключением наркотических и психотропных препаратов) разрешен только на территориях, "включенных Минреинтеграции в подраздел 2 раздела I и раздела II перечня территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных Российской Федерацией".

Как писала "Страна", в Украине с 1 апреля ужесточаются правила продажи лекарств.

Однако ажиотаж и большие очереди накануне введения е-рецепта заставили Минздрав внести ясность в формулировки и акцентировать внимание людей на том, что лекарства с сегодняшнего дня будут отпускаться как по электронному рецепту, так и по бумажному.

Рецепт потребуется лишь на рецептурные лекарства, а не на все подряд. Если случится отключение света - врач выпишет бумажный рецепт, а аптека его примет.