В Министерстве охраны здоровья (МОЗ) Украины дали разъяснения о покупке лекарств для нужд фронта после вступления в силу норм о приобретении препаратов по электронным рецептам. Лекарственные препараты для украинских военных будут, как и раньше, продаваться без рецепта через соответствующих дистрибьюторов.

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

"С начала апреля рецептурное лекарство в аптеке можно приобрести не только по бумажному, но и по электронному рецепту. Нововведение не изменит условия закупки лекарств для нужд медицинского фронта: Минздрав не изменил статус категории отпуска ни одного из препаратов, все рецептурные остались рецептурными, все лекарства, которые до этого продавались без рецепта, граждане и дальше смогут покупать без рецепта. Те лекарства, которые и раньше были рецептурными, теперь просто можно будет получить еще и по электронному рецепту. Доступ к лекарству для защитников – приоритет высочайшего уровня. Они будут и дальше отпускаться без рецепта через соответствующих дистрибьюторов", - говорится в сообщении.

Такая возможность предусматривается на период действия военного положения, следовательно, дистрибьюторы (субъекты, имеющие лицензию на производство хозяйственной деятельности по производству, оптовой торговле лекарственными средствами) могут отпускать лекарственные средства военным администрациям, подразделениям Вооруженных сил Украины, организациям и учреждениям, привлекающим к своей деятельности волонтеров и оказывающим гуманитарную помощь.

Соответственно, механизм остается неизменным: волонтерские и благотворительные организации по запросу соответствующего учреждения, воинской части или здравоохранения по-прежнему могут закупать рецептурные лекарственные средства непосредственно у дистрибьюторов без рецепта.

В МОЗ отметили, что норма не распространяется на закупку наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, а также сильнодействующих, ядовитых, радиоактивных веществ.

Напомним, министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко подтвердил, что с 1 апреля отменяется действовавшее до этого разрешение на продажу лекарств без рецептов на время военного положения.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, как в Украине продают рецептурные лекарства и почему появился дефицит.