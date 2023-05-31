Верховная Рада вчера проголосовала в первом чтении за новый порядок доплат военным. СМИ писали, что данным законопроектом доплаты увеличиваются.

Однако экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, который инициировал проголосованные в апреле Радой поправки в закон о возврате премий в 30 тысяч грн военным в тылу (закон до сих пор не подписан президентом - в правительстве заявляли, что денег для возобновления доплат в бюджете нет), заявил, что повышения доплат принятый вчера в первом чтении закон не предусматривает.

Об этом он сказал в комментарии "Стране".

"В новом законопроекте просто закреплены те доплаты, которые уже есть сегодня. То есть, зафиксировали на законодательном уровне возможность Кабмина забирать доплаты в 30 тыс. грн для наших защитников. Второй момент - они серьезно дали в штангу с теми военными, которые находятся на лечении и выведены вне штата. Сегодня, если человек получил ранение, и ВЛК признала его ограниченно годным к дальнейшему прохождению службы, он два месяца получает ту же зарплату, которую получал во время несения службы, а с третьего месяца начинает получать 800 грн. А в этом законе они прописали, что с первого дня выведения во внештат военный будет получать 6 тысяч грн. Для сравнения: человек воевал в Бахмуте и получал 100 тысяч. Его вывели во внештат, он первый месяц получает 100 тыс., за второй - 100 тыс., а за третий - 800 грн. То есть, 200 тысяч грн. А если бы этот новый законопроект сегодня был принят в целом, то за три месяца человек получил бы 18 тысяч грн. Вот и вся математика", - заявил Разумков.

Он также сказал, что в пояснительной записке к принятому вчера законопроекту написано, что он не требует дополнительных расходов из госбюджета.

"То есть, у них или были эти деньги - но они просто не хотели давать их военным, - или же они понимают, что никому не собираются увеличивать выплаты и закон приняли чисто формально ради пиара", - говорит Разумков.

Напомним, в начале мая министр обороны Алексей Резников, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, руководители СБУ, МВД, ГПСУ и Нацгвардии просили отложить доплату военным.

Ранее министр финансов Сергей Марченко заявлял, что вернуть выплаты в 30 тысяч гривен военным, можно только повысив налоги.

Кроме того, глава Минфина считает, что доплаты мотивируют солдат идти на передовую, поэтому тыловикам их не вернут.