Профинансировать возвращение выплат в 30 тысяч гривен военным в тылу, можно только повысив налоги.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко на Forbes Business Breakfast.

"Это возможно сделать только, если внести изменения в закон о бюджете, предусмотреть в год дополнительно 170 млрд грн, увеличив налоги, в том числе НДС на 4% и военный сбор в три раза, и это можно профинансировать. Других вариантов нет", - сказал он.

Он называет идею вернуть выплаты популизмом и считает невозможной. Выделить на это деньги за счет зарплат госслужащих он также считает не реализуемой.

Ранее министр обороны Резников, главком Залужный, руководители СБУ, МВД, ГПСУ и Нацгвардии призвали отложить доплату военным.

А в МВФ заявили, что принятый Радой законопроект о возврате выплат в 30 тысяч гривен украинским военным в тылу приведёт к росту бюджетного дефицита.

В Нацбанке заявляли, что решение Рады о возвращении доплат в 30 тысяч грн украинским военным в тылу усложняет переговоры Украины и МВФ, заявляли в Нацбанке.