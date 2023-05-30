Верховная Рада Украины проголосовала в первом чтении за увеличение доплат военным:

По новому закону (регистрационный номер 9342), военным будет выплачиваться от 30 000 до 100 000 гривен, пропорционально времени выполнения боевых задач.

Срочники получат ежемесячное вознаграждение в размере 6 000 гривен, столько же полагается временно непригодным военным и тем, кто получил травму во время боевых действий.

Курсанты также будут получать вознаграждение в размере 2 350 гривен.

Народный депутат Украины Ярослав Железняк в Telegram сообщил, что для реализации этих норм законопроекта понадобится ориентировочно до 10 млрд грн из бюджета. При этом отметил, что в этом году это составит более 1,9 млрд грн до конца года. Он также отмечает, что к законопроекту будут подавать замечания, поэтому он не знает, "быстро ли будет принятие".

Ранее Рада проголосовала за возврат премий военным в тылу в размере 30 тысяч гривен, но президент так и не подписал соответствующий закон ввиду, как заявлялось властями, отсутствия на это средств в бюджете. Данный проект в Раде заблокировали.

По данным главы Минфина, вернуть выплаты в 30 тысяч гривен военным, можно только повысив налоги.

Тем временем война в Украине идет уже 461-й день. Мы следим за новостями 30 мая в своем онлайне.

Также мы подводили итоги 460-го дня войны. Со вчерашней ночи по Украине было совершено три массированных обстрела. Глава ГУР Кирилл Буданов пригрозил скорым ответом на обстрелы Киева. И ночью Москву атаковали беспилотники.

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