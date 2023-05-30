Украина возобновила денежные выплаты 277 военнослужащим 501-го батальона морпехов из Мариуполя, отступившим и попавшим в плен.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР в Фейсбуке.

Как сказано в посте, в апреле 2022 года Россия распространила информацию, будто военнослужащие 501-го отдельного батальона морской пехоты ВМС Украины, защищавшие Мариуполь, добровольно сдались в плен. Учитывая это, работники ГБР зарегистрировали производство по статье о дезертирстве. Однако в ходе расследования сотрудники Бюро установили, что на самом деле начальник вещевой службы тыла изменил присяге и перешел на сторону противника. Он же и уговорил командира 501-го батальона сдаться.

Поэтому военнослужащих ввели в заблуждение и отдали приказ на передислокацию, а на самом деле их переправили в "ДНР".

"В настоящее время указанное производство закрыто, все выплаты военнослужащим возобновлены, а их семьи в полном объеме получат денежное довольствие за время пребывания бойцов в плену", - говорится в посте.

В марте родственники морпехов жаловались на то, что во время плена им перестали начислять положенные выплаты.

А в мае ГБР объявила подозрение командиру морпехов, из-за которого 277 защитников Мариуполя оказались в плену.