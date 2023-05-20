Министерство реинтеграции Украины объяснило, как оформить банковскую карту "еВидновлення", на которую выплатят средства от государства на ремонт поврежденного войной жилья.

Инструкция опубликована на странице ведомства в Facebook.

Сообщается, что нужно открыть счет "еВидновлення" в одном из банков - участников программы:

посетить отделение банка и открыть карточку;

открыть карту онлайн в мобильном приложении банка-партнера.

Сейчас к программе подключены пять банков: "Monobank", "ПриватБанк", "Сэнс Банк", "А-Банк", "ПУМБ". Список будет пополняться.

Выбрать банк для открытия карты можно также при заполнении заявления на выплату в приложении "Дия".

После того, как комиссия примет положительное решение о выплате компенсации, средства будут зачислены на банковскую карту автоматически.

Начисленные на карточку средства могут быть израсходованы только на строительные материалы или услуги подрядчиков, являющихся участниками программы. Список этих компаний можно будет увидеть в ближайшее время на сайте "еВидновлення".

Также сообщается, что средства с карты "еВидновлення" нельзя снять наличными или перечислить их на другие карты.

Напомним, программа "еВидновлення" получила рекордное количество заявок в первые сутки после запуска.

Ранее в Минвосстановления сообщили, что делать, если не получается подать заявку на восстановление жилья в "Дие".

"Страна" подробно рассказывала о том, как работает "еВидновлення" и когда придет компенсация за разрушенное жилье.