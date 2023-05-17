Украинцы жалуются в Минвосстановления, что не могут подать заявку на восстановления жилья, т.к. в "Дие" их жилье не отображается.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Решать проблему в министерстве предлагают одним из двух способов - в режиме оффлайн или онлайн:

1. Оффлайн. Нужно обратиться в местный госрегистратор, который внесет данные в реестр. В случае отсутствия данных о недвижимости, следует отправить запрос в БТИ для подтверждения права собственности.

2. Онлайн. Для этого нужно подать заявление о регистрации прав на недвижимое имущество, которое появилось до 2013 года.

Также можно это сделать на портале "Дия", через услугу "Государственная регистрация прав на недвижимое имущество" и "Подать заявление".

Напомним, программа "еВосстановление" получила рекордное количество заявок в первые сутки после запуска.

В отдельном материале мы писали, как работает еВосстановление и когда придет компенсация за разрушенное жилье.

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