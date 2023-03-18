Президент Владимир Зеленский 17 марта подписал закон №7198 о компенсации за поврежденное во время войны жилье.

Об этом свидетельствует статус документа на сайте Верховной Рады.

Основные положения закона:

владельцы разрушенных квартир получат цифровые жилищные сертификаты;

компенсации будут предоставляться за разрушенное или поврежденное с 24 февраля 2022 года имущество;

право на компенсацию получат физические лица – граждане Украины, являющиеся собственниками имущества;

закон действует в течение трех лет после прекращения или отмены военного положения на территории, где находится поврежденное имущество;

закон не распространяется на объекты, которые на момент введения военного положения находились на временно оккупированной территории.

Согласно документу, срок подачи заявления о предоставлении компенсации за уничтоженное жилье составляет один год со дня прекращения военного положения. При этом к заявлению необходимо прилагать копию документа, подтверждающего право собственности или приобретения недвижимости и, при наличии, материалы фото- и видеофиксации до или после уничтожения.

Рассматривать заявления и принимать решение о предоставлении или отказе в предоставлении компенсации будет комиссия по рассмотрению вопросов о предоставлении компенсации. Такие комиссии будут создавать исполнительные органы местных советов, военные или военно-гражданские администрации населенных пунктов.

"Страна" детально разбирала, как будет работать прописанный в законе механизм компенсаций.