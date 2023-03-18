Зеленский утвердил компенсации за поврежденное обстрелами жилье, получить которые можно будет после войны
Президент Владимир Зеленский 17 марта подписал закон №7198 о компенсации за поврежденное во время войны жилье.
Об этом свидетельствует статус документа на сайте Верховной Рады.
Основные положения закона:
- владельцы разрушенных квартир получат цифровые жилищные сертификаты;
- компенсации будут предоставляться за разрушенное или поврежденное с 24 февраля 2022 года имущество;
- право на компенсацию получат физические лица – граждане Украины, являющиеся собственниками имущества;
- закон действует в течение трех лет после прекращения или отмены военного положения на территории, где находится поврежденное имущество;
- закон не распространяется на объекты, которые на момент введения военного положения находились на временно оккупированной территории.
Согласно документу, срок подачи заявления о предоставлении компенсации за уничтоженное жилье составляет один год со дня прекращения военного положения. При этом к заявлению необходимо прилагать копию документа, подтверждающего право собственности или приобретения недвижимости и, при наличии, материалы фото- и видеофиксации до или после уничтожения.
Рассматривать заявления и принимать решение о предоставлении или отказе в предоставлении компенсации будет комиссия по рассмотрению вопросов о предоставлении компенсации. Такие комиссии будут создавать исполнительные органы местных советов, военные или военно-гражданские администрации населенных пунктов.
"Страна" детально разбирала, как будет работать прописанный в законе механизм компенсаций.