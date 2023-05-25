Эротический онлайн-сервис OnlyFans за год увеличил выплаты в украинский бюджет в два с половиной раза. В 2023 платформа заплатила 620 тысяч долларов налогов.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

"Еще вопросы, нужно ли декриминализировать порнографию будут?", - спрашивает в связи с этим Железняк.

Напомним, в прошлом году Украина получила от OnlyFans 305 тысяч долларов (9 миллионов гривен).

Сервис берет с пользователей плату за доступ к эксклюзивному (зачастую - эротическому) контенту авторов. Подписчик создателя контента может просматривать его публикации в обмен на ежемесячный членский взнос. Компания платит 80% сборов создателю контента, а 20% – идет платформе.

Налоги платятся в рамках "закона о Google", который был принят в 2021 году. Он обязывает работающих в Украине интернет-гигантов платить в украинский госбюджет. К таким относятся Google, Facebook и Netflix.

Закон предусматривает, что нерезидентов, предоставляющих физическим лицам электронные услуги, место поставки которых находится на таможенной территории Украины, привлекут к налогообложению НДС. Также закон отменяет налог на репатриацию с доходов от рекламы, поскольку он сдерживает развитие рекламных услуг.