Министр финансов Сергей Марченко заявил, что доплаты украинским военным в тылу в 30 тысяч гривен не вернут. По его мнению, наличие таких выплат у военных в тылу, влияет "на их мотивацию".

Об этом он заявил изданию "Forbes Украина".

"Пространство для компромисса есть. То, что предложено правкой к закону, не устраивает абсолютно никого, потому что это убирает мотивацию. Некоторые руководители силовых ведомств говорили, что после того, как они нормировали систему оплаты, в их подразделениях появилось больше мотивации реально воевать, а не сидеть в тылу. Мотивацию нужно искать именно в этом, ведь не каждый из миллионной армии находится на передовой, как многие думают", - сообщил Марченко.

По его словам, на уровне парламента создана рабочая группа, где нарабатывается вариант, каким образом этот вопрос можно решить.

Напомним, Рада вернула доплаты военным в тылу (отмененные с 1 февраля) ещё в начале апреля. Но президент закон до сих пор не подписал.

Депутаты и силовые ведомства заявили, что денег на такие выплаты в бюджете нет. Раскритиковал возвращения доплат и МВФ. Там заявили, что это приведёт к росту бюджетного дефицита.

Министр финансов Сергей Марченко тогда говорил, что профинансировать возвращение выплат в 30 тысяч гривен военным в тылу, можно только повысив налоги.