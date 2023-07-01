Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о внедрении обязательной реструктуризации потребительских кредитов для временно перемещённых граждан с территорий, затронутых войной (ВПЛ) во время военного положения и в течение 30 дней после него.

Об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк в своём телеграм-канале.

По его словам, также предусмотрены изменения законов Украины об особенностях начисления процентов по потребительским кредитам для населения во время военного положения.

Ранее мы писали, что Приватбанк будет автоматически списывать непогашенные кредиты при принудительном закрытии счетов.

А недавно НБУ снял запрет на выплаты процентов по зарубежным кредитам.

Война в Украине идет 493-й день. Мы следим за новостями 1 июля 2023 года в своем онлайне.

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