Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о внедрении обязательной реструктуризации потребительских кредитов для временно перемещённых граждан с территорий, затронутых войной (ВПЛ) во время военного положения и в течение 30 дней после него.

Об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк в своём телеграм-канале.

По его словам, также предусмотрены изменения законов Украины об особенностях начисления процентов по потребительским кредитам для населения во время военного положения.

Зеленский подписал законы о реструктуризации кредитов для ВПЛ

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