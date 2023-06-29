Верховная Рада внесла правки в закон об иммиграции в Украину. Нардеп Алексей Гончаренко сообщает главные изменения в своем телеграм-канале:

Уточняются основания предоставления разрешения на иммиграцию. Пребывание в браке с гражданином Украины больше не будет считаться основанием для иммиграции в Украину. Срок рассмотрения заявления на иммиграцию сокращается вдвое - с года до 6 месяцев. Уточняются последствия изъятия вида на постоянное проживание (принудительный возврат или принудительное выдворение лица). Урегулирован вопрос получения вида на постоянное проживание лицами, которые, будучи несовершеннолетними детьми, прибыли в Украину вместе с родителями и не могли получить паспорт гражданина СССР, но были прописаны вместе с ними.

Как писала "Страна", в ноябре 2022 года Кабмин Украины прекратил рассмотрение заявлений россиян для оформления иммиграции и вида на жительство.

А вот процедуру иммиграции для иностранных айтишников Украина упростила.

Война в Украине идет 491-й день. Мы следим за новостями 29 июня 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Появляются свидетельства продвижения ВСУ к югу от Бахмута - под Курдюмовкой. Ранее сообщалось, что украинские войска вытеснили россиян с позиции к западу от канала Северский Донец - Донбасс. Министр обороны Алексей Резников назвал текущей стратегией ВСУ изнурение армии РФ через большие потери.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.