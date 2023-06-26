Карта Приватбанка. Фото - playerup.com

Приватбанк будет автоматически списывать непогашенные кредиты при принудительном закрытии счетов людям.

Об этом говорится в информационной рассылке госбанка для клиентов.

"Добавлено согласие клиента перечислять остаток собственных средств на погашение кредитной задолженности, если такая существует. Эти изменения касаются только клиентов, которым банк отказал в поддержании деловых отношений из-за несоблюдения действующего законодательства в части незаконного использования и получения средств", - говорится в ней.

Уточняется, что соответствующие изменения в июне Приватбанком были внесены в его Условия и Правила предоставления банковских услуг в части "Расторжение договора и закрытие счетов".

Как известно, простые люди могут получить от банка отказ в поддержании деловых отношений в основном по одной причине - за нарушение требований правил финансового мониторинга.

Отказ в обслуживании - это принудительное закрытие счета банком в одностороннем порядке. После этого средства со счета обычно либо переводят на счет человека в другом банке, либо выдаются ему наличными через кассу.

А теперь появилось ещё одно правило - если у клиента Приватбанка на момент расторжения отношений был непогашенный кредит в Приватбанке, то весь оставшийся по нему долг обязательно снимут со счета.

Чаще всего речь идет о задолженностях по кредитным картам и об автоматическом списании средств с карточного счета. Что, конечно же, может создать неудобства или финансовые проблемы украинцу. Ведь он мог планировать пользоваться кредиткой дольше и вряд ли хотел досрочно отдавать кредит.

"Раньше человеку для закрытия кредитной задолженности нужно было идти в отделение, а теперь она будет закрываться автоматически. Но это касается только клиентов, с которыми банк прекращает сотрудничество", — прокомментировал "Стране" ситуацию пресс-секретарь Приватбанка Олег Серга.

Скриншот жалобы клиента банка

Скринфон информации от Приватбанка касательно правил обслуживания клиентов

Ранее "Страна" сообщала, что украинцам начнут закрывать банковские счета, если они откажутся отвечать на вопросы о связях с Россией.

Также НБУ обязал банки отчитываться о карточных платежах украинцев.

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