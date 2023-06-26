Приватбанк будет автоматически списывать непогашенные кредиты при принудительном закрытии счетов людям.

Об этом говорится в информационной рассылке госбанка для клиентов.

"Добавлено согласие клиента перечислять остаток собственных средств на погашение кредитной задолженности, если такая существует. Эти изменения касаются только клиентов, которым банк отказал в поддержании деловых отношений из-за несоблюдения действующего законодательства в части незаконного использования и получения средств", - говорится в ней.

Уточняется, что соответствующие изменения в июне Приватбанком были внесены в его Условия и Правила предоставления банковских услуг в части "Расторжение договора и закрытие счетов".

Как известно, простые люди могут получить от банка отказ в поддержании деловых отношений в основном по одной причине - за нарушение требований правил финансового мониторинга.

Отказ в обслуживании - это принудительное закрытие счета банком в одностороннем порядке. После этого средства со счета обычно либо переводят на счет человека в другом банке, либо выдаются ему наличными через кассу.

А теперь появилось ещё одно правило - если у клиента Приватбанка на момент расторжения отношений был непогашенный кредит в Приватбанке, то весь оставшийся по нему долг обязательно снимут со счета.

Чаще всего речь идет о задолженностях по кредитным картам и об автоматическом списании средств с карточного счета. Что, конечно же, может создать неудобства или финансовые проблемы украинцу. Ведь он мог планировать пользоваться кредиткой дольше и вряд ли хотел досрочно отдавать кредит.

"Раньше человеку для закрытия кредитной задолженности нужно было идти в отделение, а теперь она будет закрываться автоматически. Но это касается только клиентов, с которыми банк прекращает сотрудничество", — прокомментировал "Стране" ситуацию пресс-секретарь Приватбанка Олег Серга.

Ранее "Страна" сообщала, что украинцам начнут закрывать банковские счета, если они откажутся отвечать на вопросы о связях с Россией.

Также НБУ обязал банки отчитываться о карточных платежах украинцев.