В Приватбанке прокомментировали историю со штрафами в 34 тысячи гривен за переброску денег между карточками. На этой неделе такая информация разошлась в соцсетях.

Приватбанк якобы развернул штрафование своих клиентов. Причина — активные переброски денег между карточными счетами. Что может квалифицироваться как нелегальная предпринимательская деятельность: когда физлица, не открывают ФОПы (физлица-предпринимателя, ФЛП), но при этом занимаются бизнесом — получая на свои карточные счета множество денежных переводов непонятного происхождения.

Чтобы деятельность была легальной, человек должен открыть ФЛП и платить соответствующие налоги в зависимости от налоговой группы. Но если идет поток платежей и банк подозревает, что клиент занимается бизнесом без регистрации ФЛП - это нелегально.

Именно от этого отталкиваются СМИ, когда пишут, что за такую деятельность наказывают штрафами, и делает это непосредственно Приватбанк причем в рамках финансового мониторинга.

Но в самом Приватбанке эту историю опровергают, и объясняют ключевые ошибки при оценке ситуации. "Страна" взяла развернутый комментарий с разъяснением.

"Это фейковая история, которая появляется в СМИ с периодичностью раз в полгода.

Приватбанк не имеет права взымать никакие штрафы на 34 тыс. грн за нелегальную предпринимательскую деятельность и уклонение от налогов, у нас нет таких полномочий, потому мы этого и не делаем. Это может делать только Государственная налоговая служба при соответствующих основаниях и при наличии постановления суда. Наш банк подобных штрафов не накладывает и отношений к ним не имеет.

К тому же люди часто путают ключевые понятие – нелегальную хозяйственную деятельность и борьбу с отмыванием денег, которой банки занимаются в рамках финансового мониторинга. Что видно даже по жалобам клиентов, которые время от времени возникают.

Часто блокировки счетов спешат объяснить именно финансовым мониторингом Приватбанка. Хотя поводы и основания могут быть самыми разными. Например, это могут быть подозрения в мошеннической деятельности, когда банк опасается нападок мошенников на те или иные счета, и хочет защитить своих клиентов. Другой вариант – обновление данных по клиенту, когда нужно пройти повторную верификацию – люди иногда годами не довозят в банк новые паспорта и не проходят сверку данных, а потом обижаются на то, что после этого банк блокирует счета. И да, блокировки могут происходить на основании финмониторинга, когда банк подозревает клиента в отмывании денег. Причем в это понятие входит именно отмывание средств, а не уклонение от налогообложения – это разные понятия.

Привлечь человека к ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность (без открытия ФОПа и уплаты соответствующих налогов) может только Государственная налоговая служба, и только при наличии соответствующего постановления суда.

Но если ГНС обращается в банк с постановлением суда о взыскание штрафа за нарушение налогового законодательства, то банк, конечно, выполнит это постановление и спишет штраф в пользу ГНС. Без него списаний не будет", - заявил "Стране" пресс-секретарь Приватбанка Олег Серга.