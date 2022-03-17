Крупнейшая дебетовая электронная платежная система PayPal сообщила о том, что теперь можно делать покупки в Интернете, перечислять средства и выводить деньги на украинские банковские карты.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы PayPal.

"Подвязывайте ваши карты Visa и Mastercard и пользуйтесь уже сейчас", - пишет PayPal.

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине легализировали криптовалюты.

Война в Украине продолжается уже 22-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте и ситуацией в городах в обновляемом онлайне.

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