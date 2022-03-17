В "ДНР" и "ЛНР" сейчас денежный ажиотаж. Люди штурмуют банки, чтобы поменять гривни на рубли.

Дело в том, что в начале марта вышло постановление "правительств республик" о том, что до 31 марта в тех районах Донецкой и Луганской области, которые с 24 февраля перешли под контроль "ЛДНР", будет действовать двухвалютная зона - гривни и рубли. С 1 апреля - только рубли.

Поэтому в банки "республик" массово приезжают люди с занятых "ЛДНР" с 24 февраля территорий, чтобы сдать свои гривни. Курс единый на весь указанный период: 1 гривна к 2,7 рублю.

Также свои накопления сдают пенсионеры "ЛДНР", многие из которых, получали в том числе украинскую пенсию. Ее копили, а на "республиканскую" в рублях жили.

В банках Донецка небывалый ажиотаж. Пенсионеры занимают очереди с глубокой ночи, порядковый номер пишут на руке ручкой. Все, кому удается дождаться, меняют свои сбережения в полном объеме.

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