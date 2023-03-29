В Украине с 1 июля возвращаются налоговые проверки и штрафы.

Об этом сообщил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в эфире телемарафона

По его словам, налоговую систему Украины с 1 июля вернут в то состояние, в котором она функционировала до начала войны.

Изменения с 1 июля будут таковы:

Отменят 2% налога с оборота, введенного весной прошлого года, который является альтернативой общей системе налогообложения.

Возобновят документальные проверки на тех территориях, где не идут боевые действия.

Возобновят наказание за невыполнение налоговых обязанностей на тех территориях, где не идут военные действия.

Напомним, что отмена 2% налога является одним из обязательств, которые Украина взяла перед МВФ.

Ранее мы писали, что, согласно исследованиям Нацбанка, украинский бизнес ожидает девальвацию до 42,59 гривен за доллар и инфляцию 23%. В выводах НБУ отмечается существенный рост части респондентов, ожидающих в ближайшие 12 месяцев девальвацию до 42-44 грн за доллар.

Также "Страна" подробно рассказывала, как в Украине хотят поменять налоговую систему и что это значит для бизнеса.