В Украине вернут налоговые проверки и штрафы уже с июля. Что изменится для бизнеса
В Украине с 1 июля возвращаются налоговые проверки и штрафы.
Об этом сообщил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в эфире телемарафона
По его словам, налоговую систему Украины с 1 июля вернут в то состояние, в котором она функционировала до начала войны.
Изменения с 1 июля будут таковы:
- Отменят 2% налога с оборота, введенного весной прошлого года, который является альтернативой общей системе налогообложения.
- Возобновят документальные проверки на тех территориях, где не идут боевые действия.
- Возобновят наказание за невыполнение налоговых обязанностей на тех территориях, где не идут военные действия.
Напомним, что отмена 2% налога является одним из обязательств, которые Украина взяла перед МВФ.
Ранее мы писали, что, согласно исследованиям Нацбанка, украинский бизнес ожидает девальвацию до 42,59 гривен за доллар и инфляцию 23%. В выводах НБУ отмечается существенный рост части респондентов, ожидающих в ближайшие 12 месяцев девальвацию до 42-44 грн за доллар.
Также "Страна" подробно рассказывала, как в Украине хотят поменять налоговую систему и что это значит для бизнеса.