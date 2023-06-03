С этого понедельника, 5 июня, НБУ приказал украинским банкам отчитываться о всех карточных платежах населения вне зависимости от их суммы. Теперь каждый понедельник до 16:00 каждый банк должен подавать свой соответствующий отчет НБУ.

Об этом говорится во внутреннем письме Нацбанка №25-0005/38228, оказавшемся в распоряжении "Страны".

Согласно этому документу, финансисты будут передавать НБУ данные по трем видам карточных операций:

P2P-переводы (когда физлица перебрасывают деньги друг другу); Пополнение/снятие наличных с карточных счетов в кассах или банкоматах; Оплаты в интернете.

По интернет-проплатам НБУ запросил детальную информацию с номерами карточных счетов, с которых будут происходить платежи, а также с данными о получателях - ЕДРПОУ интернет-площадки/магазина, количеством проплат, всех сумм. Причем, в разрезе всех карт - как карточек, выпущенных украинскими банками, так и карт иностранных банков. У украинских банков, обслуживающих интернет-торговцев, есть информация обо всех.

В тоже время НБУ не запросил сведения о карточных оплатах людей в магазинах.

По трем вышеуказанным карточным операциям банки будут передавать НБУ данные обо всех платежах. Не только по крупным (от 400 тыс. грн), по которым информация и так автоматически уходит в Госфинмониторинг, как требует действующее законодательство. А обо всех без исключения - на любую сумму.

Что Нацбанк не указал в своем письме №25-0005/38228 - это с какой целью собирает все эти данные. Можно лишь предполагать, что цели связаны с финансовым мониторингом, поскольку вышеупомянутое письмо №25-0005/38228 подписано директором Департамента финансового мониторинга НБУ Анной Липской.

В банковской среде сейчас обсуждается три версии на этот счет: кто-то думает, что НБУ будет жестче проверять платежную дисциплину торговцев (правильность присвоения MCC-кодов), как было с игорным бизнесом, кто-то полагает, что информацию собирают для силовых органов, кто-то - для налоговой.

Возможно, для предоставления правоохранителям/фискалам информации по запросу.

Как писала "Страна", из-за новых норм НБУ украинцам снизят ставки по депозитам до востребования или закроют эти счета.

Также мы публиковали новый порядок получения статуса безработного в Украине.