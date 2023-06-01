В Украине с мая 2023 года изменился порядок получения статуса безработного.

Новый алгоритм публикует Центр занятости. Ключевое:

Для получения статуса безработного нужно иметь действующий военно-учетный документ;

Участники боевых действий, согласно пунктам 19-21 части первой статьи 6 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", представляют удостоверение участника боевых действий;

Теперь получить статус безработного могут служащие Теробороны, которые находятся на контракте на безоплатной основе;

Заявление можно подать через "Дию" или через личное обращение в Центр занятости;

В центре занятости документы можно предъявить как в бумажном, так и в электронном виде. При этом бумажные копии этих документов специалистами не требуются;

Для лучшего поиска работы проводится профилирование как лиц, ищущих работу (при необходимости), так и зарегистрированных безработных. По результату - составляется индивидуальный план трудоустройства. Отказ от его подписания является основанием прекращения статуса;

За содействием в трудоустройстве человек может обратиться в любой центр занятости, удобный для его посещения, независимо от зарегистрированного места жительства. Исключение - переселенцы.

Ранее мы публиковали отчет НБУ по уровню безработицы и прогноз на ближайшие годы.

Так же сообщалось, что в Украине возобновили программу кредитования для безработных.

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